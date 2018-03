Geddel será candidato ao governo da Bahia

BRASÍLIA - Vice-presidente de Pessoa Jurídica da Caixa Econômica Federal, o ex-deputado e ex-ministro Geddel Vieira Lima comunicou à direção do PMDB que será candidato ao governo da Bahia no ano que vem. Ele vai liderar uma ampla aliança contra o candidato que o governador petista Jaques Wagner lançar à própria sucessão. Segundo informações do Broadcast Político, primeiro serviço em tempo real do País na cobertura dos assuntos políticos, lançado nesta terça-feira, 18, em Brasília, da coligação de Geddel vão participar o DEM, do prefeito ACM Neto, além do PSDB, do PPS, do PV e do PTN, nanico que é muito forte em Salvador.

O comunicado de que é candidato ao governo da Bahia foi feito ao presidente interino do PMDB, senador Valdir Raupp (RO), numa reunião realizada na tarde desta Terça-feira (18). Da sede do PMDB, que fica no prédio principal da Câmara, Geddel foi ao gabinete do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), para comunicar sua decisão.

Na eleição para a prefeitura de Salvador, no ano passado, Geddel contrariou a direção do PMDB e apoiou o candidato ACM Neto contra o petista Nelson Pelegrino. Mesmo assim, conseguiu manter o emprego, pois a presidente Dilma Rousseff não quis arrumar confusão com o principal parceiro. Agora que Geddel definiu o futuro político, uma batalha pelo cargo dele vai ter início entre os partidos aliados.

