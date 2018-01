Geddel pede adiamento das prévias do PMDB O líder do PMDB na Câmara, Geddel Vieira Lima (BA), defendeu nesta terça-feira o adiamento para maio das prévias do partido. Previstas para o dia 17 de março, as prévias foram marcadas para a escolha do candidato peemedebista que irá disputar a presidência da República. Mas o comando do PMDB prefere não ter uma candidatura própria à presidência e está pregando a aliança com o PSDB, que lançou o ministro José Serra candidato à sucessão do presidente Fernando Henrique Cardoso. Pelos entendimentos com os tucanos, os peemedebistas ocupariam a vaga de vice na chapa de Serra. ?Acho que podemos adiar as prévias por mais um tempo?, disse Geddel. ?Se bem que não temos candidatos competitivos e, por isso, creio que essas prévias são totalmente inócuas?, completou. O ex-presidente Itamar Franco, o senador Pedro Simon (PMDB-RS) e o ministro da Reforma Agrária, Raul Jungman, são os pré-candidatos do partido que pretendem disputar as prévias. ?Mas não acredito na viabilização de nenhuma dessas candidaturas?, afirmou o líder peemedebista. Para o ex-ministro Moreira Franco, atualmente presidente da Fundação Ulysses Guimarães, o partido precisa decidir logo depois do carnaval sobre a realização ou não de prévias. Assim como Geddel, Moreira também defende a aliança imediata com os tucanos. ?O PMDB quer formalizar logo uma maioria no partido para se aliar ao PSDB e não ter uma posição nem participação subalterna no governo dos próximos quatro anos?, observou.