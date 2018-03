Geddel diz que PMDB está com medo de se reunir

"Há essa possibilidade de adiamento para que nós possamos analisar os reflexos das manifestações. Mas só bateremos o martelo ao longo desta segunda-feira", afirmou Raupp.

Entre as pautas que deveriam ser discutidas pelos peemedebistas está a composição dos palanques em 2014. Alguns integrantes da cúpula do partido ouvidos pela reportagem já dão como certo o adiamento do encontro.

"A reunião não vai acontecer. Não se pode discutir agora essa pauta de alianças. Não é o que o povo quer. Vivemos um momento muito instigante em que a agenda mudou. Temos que ter sensibilidade a isso", disse um integrante da cúpula do PMDB sob condição de anonimato.

Na avaliação de Geddel, devido aos protestos, a disputa do próximo ano ficou em aberto. Ele diz concordar que não é momento para discutir a formação de alianças de 2014, mas defende que o PMDB dê respostas à sociedade.

"Por que o PMDB está com medo de se reunir?", disse ao Broadcast Político. "Não precisamos discutir 2014 porque as ruas deixaram em aberto o debate do próximo ano. Mas defendo que o partido discuta o que vem acontecendo. Temos que ter um posicionamento sobre a PEC 37, sobre essa história de projeto da cura gay", acrescentou o peemedebista.

Ele afirmou que tem em mãos um documento em que um terço dos membros da Executiva apoia a realização do encontro. "Já faz sete meses que o partido não se reúne. O que está acontecendo? Que medo é esse de se reunir?", disparou.