Geddel chama Itamar de "nômade partidário" O governador de Minas Gerais, Itamar Franco (PMDB), foi acusado de "desleal" e "nômade partidário" pelo líder do PMDB na Câmara dos Deputados, Geddel Vieira Lima, que se sentiu ofendido pelas declarações do ex-presidente, em Belo Horizonte. Irritado com a postura de Geddel, que defende o apoio do partido à candidatura do ministro da Saúde, José Serra (PSDB), à presidência da República, Itamar classificou o deputado de "vendedor de sigla", "percevejo de gabinete" e "anãozinho do orçamento". "Não desejo fazer das agressões pessoais discurso político", ressalvou Geddel para em seguida ironizar, dizendo entender o "descontrole" de Itamar. "Ele percebeu que, após o empate técnico, será em breve superado na preferência popular por Enéas (Carneiro), dono de um discurso e de uma ação mais coerentes que a do governador mineiro", disse Geddel. Sobre a acusação de "vendedor de sigla", o líder do PMDB disse que Itamar não tem condição de falar sobre o assunto, pois não pode ser considerado um "fiel militante" do PMDB. Conforme o deputado, o governador tem uma "história de deslealdade às decisões majoritárias do partido, consolidada na sua postura de nômade partidário". Chamado de "percevejo de gabinete", Geddel disse que não poderia freqüentar o gabinete de Itamar para discutir temas de interesse do País, quando ele assumiu a presidência em substituição ao seu companheiro de chapa Fernando Collor, porque na época, o atual governador não "comandava coisa nenhuma". Na visão do deputado a preocupação do Itamar-presidente era passar "uma imagem de namorador", enquanto quem tratava "verdadeiramente dos interesses nacionais era o competentíssimo (ministro) Fernando Henrique Cardoso".