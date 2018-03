Geddel: Cabral apresentou projeto de recuperação do RJ O ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, disse esta tarde que o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), apresentou um projeto ao governo no valor de R$ 600 milhões para obras de recuperação das áreas atingidas pelas fortes chuvas no Rio de Janeiro e também para obras de prevenção de novos acidentes. O ministro disse, no entanto, que o governo não poderá liberar esses recursos por medida provisória, o que representaria a disponibilização imediata do dinheiro, e informou que na próxima segunda-feira se reunirá mais uma vez com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir a situação do Rio. Geddel informou que ainda será discutida a possibilidade de editar uma nova medida provisória para atender outras regiões do País atingidas pelas chuvas.