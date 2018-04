Gautama critica denúncia do MP contra Zuleido A Construtora Gautama reagiu ontem em nota à denúncia do Ministério Público Federal contra seu proprietário, Zuleido Veras, por suposto crime de corrupção. Segundo a nota, a denúncia se deve à ?incontinência acusatória? do Ministério Público: ?A Gautama não conhece o teor da denúncia levada à imprensa, mas, com certeza, conhece os objetivos da divulgação.? A denúncia é baseada na Operação Navalha, da Polícia Federal, que desarticulou esquema de fraudes em obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.