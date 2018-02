Gauck diz que presidente Dilma impressionou Alemanha

"E isso também ocorreu devido à coragem de combater à corrupção", comentou, ao lado de Dilma, durante pronunciamento a jornalistas antes do encontro econômico Brasil Alemanha 2013, nesta segunda-feira em São Paulo.

Gauck disse que a relação entre os dois países é excelente e que Dilma tratou com ele de questões envolvendo a ampliação da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) no Brasil. "Para melhorar o clima de investimentos há sempre margem de manobra", comentou o presidente da Alemanha. "A presidente falou sobre a questão dos portos brasileiros, o que está agora em debate no Congresso", acrescentou.