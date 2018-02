Gaúcha adia viagem e escapa de avião desaparecido

A jornalista gaúcha Vera Marsicano, de 45 anos, desistiu na última hora de embarcar no vôo AF 447, da Air France, que desapareceu na costa brasileira.

"Eu tinha reserva para o vôo, mas na última hora resolvi ficar mais um dia em Porto Alegre em vez de passar o domingo viajando", disse Vera nesta segunda-feira no aeroporto do Galeão, minutos antes de embarcar para Paris no vôo das 16h20.

Vera disse estar aliviada por não ter embarcado no domingo.

"Eu normalmente faço isso, marco e depois desmarco, às vezes deixo para marcar a viagem na última hora", disse.

A jornalista trabalha com assessoria de eventos em Paris e divide seu tempo entre o Brasil e a capital francesa.

Estava no Brasil havia cinco meses. Agora, deverá passar uma temporada de dois meses a trabalho na França.

O Airbus A330-200 da Air France que fazia o vôo AF 447 partiu do Rio de Janeiro às 19h03 com 216 passageiros e 12 tripulantes a bordo.

O último contato da aeronave foi feito às 23h14.

Segundo a Air France, "uma mensagem automática foi recebida indicanto uma pane no circuito elétrico".

