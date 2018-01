Gasto do governo federal com passagens sobe 32% As despesas do governo federal com viagens - passagens e diárias -, primeiro alvo do ajuste fiscal anunciado nesta semana pela equipe econômica, aumentaram nos primeiros dois meses de 2011. No caso das passagens, os pagamentos em janeiro e fevereiro foram 32% maiores do que no mesmo período de 2010: já saíram dos cofres públicos R$ 80,4 milhões.