Gasto do gabinete de Marta levanta suspeita A prefeita Marta Suplicy (PT) terá de explicar gastos de seu gabinete no fim do ano passado. Relatório publicado nesta terça-feira no Diário Oficial revelou que, só em dezembro de 2001, o gabinete da prefeita consumiu R$ 480.289,68 em compras de equipamentos e material de consumo, como café e água. As compras estão sendo questionadas pela oposição, que suspeita de irregularidades. "Como é possível gastarem 2 mil quilos de café em um mês apenas no palácio?", questiona o líder do PSDB na Câmara, Gilberto Natalini, que encaminhará um pedido de esclarecimentos à prefeita. Ele aponta outros gastos considerados excessivos, como R$ 25 mil em passagens aéreas e R$ 10,1 mil para o secretário do Governo, Rui Falcão, sob forma de verba de representação. Para Natalini, a Prefeitura pode estar justificando gastos realizados em outros setores. "Eles podem estar querendo ´maquiar´ algum gasto em outra secretaria ou no próprio gabinete", disse. No mesmo relatório, o governo cancela gastos de R$ 336 mil em vale-transporte para funcionários. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria do Governo, os vales foram cancelados porque, desde o fim do ano passado, os funcionários estão recebendo o vale-transporte em dinheiro. A assessoria nega qualquer irregularidade no relatório. No caso do café e da água, a justificativa é que o estoque deve durar cerca de seis meses. Além disso, a verba de representação destinada a Rui Falcão foi utilizada na organização do seminário sobre assuntos metropolitanos, em dezembro, e duas passagens aéreas para técnicos de Belo Horizonte (MG), que realizaram uma palestra em São Paulo. "Convido o vereador a checar as contas do gabinete do governador Geraldo Alckmin (PSDB)", provocou o secretário de Comunicação Social, Valdemir Garreta.