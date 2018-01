Garzón defende cortes internacionais de Justiça O juiz espanhol Baltasar Garzón defendeu nesta quarta-feira, no Fórum de Autoridades Locais, em Porto Alegre, a criação de sistemas de cooperação internacional para enfrentar a corrupção, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e terrorismo, crimes que se globalizaram com uma rapidez muito maior do que a Justiça e que aproveitam justamente as limitações desta para se alastrar. "É a resposta que podemos dar a esses fenômenos", afirmou. Como debatedor da mesma conferência, o deputado italiano Pietro Folena, do Partido Democrático de Esquerda, disse que é hora de abrir um novo capítulo no direito internacional e criar uma Justiça global. "Podemos trabalhar na construção de um sistema comum de Justiça em todo o planeta", sugeriu. Garzón, que se notabilizou por condenar o ex-ditador chileno Augusto Pinochet, é o articulador da criação de uma Corte Penal Internacional voltada para o julgamento de crimes contra a humanidade, que deve ser instalada em 17 de julho, em Roma. O juiz entende que num contexto internacional, seja em cortes comuns ou em convênios multilaterais de países, o Judiciário sofrerá menor pressão do poder local. "Em muitos lugares ainda há juízes que, por serem nomeados e destituídos por políticos, tornam-se meros instrumentos destes", comentou. Para julgar o deslocamento ilegal de dinheiro, a criação de empresas-fantasmas em paraísos fiscais, o desvio de verbas públicas para contas no exterior, os subornos praticados por empresas transnacionais e o narcotráfico os juízes dependem do respaldo de legislações, a serem criadas, que permitam a obtenção de provas fora das fronteiras em que atuam, lembrou Garzón. Devem, ainda, conquistar independência para trabalhar e tornarem-se merecedores desta prerrogativa. Depois do Fórum de Autoridades Locais, encerrado hoje, Baltazar Garzón participa, a partir desta quinta-feira, do Fórum Mundial de Juízes, evento paralelo ao Fórum Social Mundial, que vai reunir 300 magistrados de todos os continentes em Porto Alegre. Na pauta do encontro estão a democratização e o efetivo acesso da população ao Judiciário. No sábado, ao final do evento será aprovado o Decálogo do Judiciário Democrático.