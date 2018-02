Garotinho troca PMDB pelo PR O ex-governador do Rio, Anthony Garotinho, anunciou que deixará a presidência regional do PMDB ainda este mês rumo ao PR. A decisão é "pragmática"e não "ideológica" segundo ele, que pensa em se candidatar ao governo estadual em 2010 e reconhece que a preferência no PMDB é de seu maior desafeto, o governador Sérgio Cabral Filho. Líder nas pesquisas de intenção de votos, Cabral pode enfrentar um segundo turno com a candidatura de Garotinho.