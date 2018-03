Garotinho tem quadro 'estável', diz hospital

RIO - O Hospital Quinta D'Or na manhã desta segunda-feira, 21, que o o ex-governador Anthony Garotinho (PR) apresenta quadro "estável". No domingo, 20, o político passou por uma cirurgia para colocação de um stent. "Após a realização do cateterismo, neste domingo, o paciente evolui bem, sem intercorrências", diz nota assinada pelo cardiologista Marcial Raul Navarrete Uribe.

De acordo com o médico, Garotinho estava com uma obstrução numa artéria. Na manhã desta segunda-feira, 21, ele permanecia internado na unidade cardiointensiva do hospital. Não há previsão de alta.

O ex-governador foi preso na quarta-feira, 16, a mando da Justiça Eleitoral de Campos dos Goytacazes, município do Norte Fluminense, por crimes de compra de voto, associação criminosa e coação, investigados pela operação Chequinho, da Polícia Federal. Garotinho nega ter cometido ato ilícito.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Após a prisão, ele passou mal e foi inicialmente levado para o Hospital Souza Aguiar, que é municipal, no centro do Rio. De lá, foi removido para a unidade de saúde do complexo de Bangu, e, depois, para o Quinta D'Or, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral.