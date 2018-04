Garotinho tem de indenizar Serra O ex-governador do Rio Anthony Garotinho terá de pagar indenização de 300 salários mínimos (R$ 124,5 mil) ao governador de São Paulo, José Serra, segundo decisão do Superior Tribunal de Justiça. Garotinho teria dito, na campanha à Presidência de 2002, que propinas financiavam a candidatura do tucano. A defesa do ex-governador nega que tenha feito qualquer ofensa. Segundo o STJ, não cabe mais recurso.