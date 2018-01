Garotinho se fortalece com candidaturas estaduais O governador do Rio de Janeiro e presidenciável, Anthony Garotinho (PSB), reiterou hoje, em Belo Horizonte, que o partido busca fortalecer sua participação na campanha eleitoral deste ano com candidaturas próprias aos governos estaduais, principalmente nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Depois de comemorar a decisão da deputada federal Luíza Erundina (PSB-SP) de se candidatar ao governo paulista na semana passada, ontem Garotinho lançou oficialmente o nome do deputado João Leite, presidente regional do PSB em Minas, ao Palácio da Liberdade. "Nós precisamos nestes três Estados de candidaturas próprias, ou mesmo a formação de alianças que as sustentem", afirmou. O nome do candidato ao governo fluminense, segundo ele, ainda não foi definido. No entanto, ele não descarta que a atual primeira-dama do Rio, Rosinha Matheus, venha a assumir a candidatura, apesar de considerar a hipótese pouco provável. "A candidatura de Rosinha é improvável, uma vez que ela já teve diversas oportunidades de se candidatar e recusou, mas o que ela decidir eu a apóio", disse. Ainda que a primeira-dama decida não concorrer ao governo estadual, Garotinho acredita que um nome lançado por ele será bem recebido, argumentando que seu governo tem 80% de aprovação. Além de Minas, Rio e São Paulo, Garotinho garantiu que o PSB terá candidatos próprios aos governos de mais dez Estados brasileiros. De acordo com o governador, agora se inicia a segunda etapa da campanha. A primeira delas foi até dezembro, quando o encontro nacional do partido homologou a candidatura de Garotinho à disputa presidencial. A segunda etapa incluirá visitas a todos os Estados brasileiros e Minas já é o terceiro deles. Hoje o governador fluminense se reuniu com empresários na Federação das Indústrias do Estado (Fiemg). Garotinho revelou que na segunda fase da campanha eleitoral não está descartada a busca de alianças. No último domingo, ele esteve reunido com o senador José Alencar (PL-MG) e confirmou estar buscando uma aproximação com a legenda. "O senador afirmou que é um soldado do PL e que seguirá a orientação do partido". De acordo com o governador, Alencar deu sinais de que teria aspirações maiores do que a candidatura ao governo mineiro, mas de qualquer forma, a busca pelo apoio do Partido Liberal continuará. "Vamos buscar o entendimento com outras forças políticas, mas se o PL vier a caminhar comigo, será um prazer para mim ter o José Alencar como vice", informou. Segundo informou o governador fluminense, Alencar ainda não assumiu nenhum compromisso, mas de qualquer forma ele acredita na aliança. "Acredito que o PSB e o PL possuem interesses e discursos comuns", analisa. Perguntado se a aproximação incluiria também um diálogo com o governador de Minas, Itamar Franco, Anthony Garotinho lembrou que não conversava com o governador mineiro desde a decretação da moratória pelo Estado. "Já recebemos um retorno de Henrique Hargreaves (secretário de governo e Assuntos Municipais em Minas) de que o governador Itamar Franco marcará uma data para que nos encontremos o mais rápido possível", revelou. Durante o encontro com os empresários mineiros, Garotinho relatou os pontos de seu programa de governo que prevê a redução de taxas de juros, a instalação de um choque de crédito, direcionando instrumentos oficiais com taxas compatíveis e a reforma tributária. "A estabilidade não é incompatível com o crescimento", defendeu. Quanto à segurança pública, Garotinho pregou a elaboração de um amplo programa destinado a prevenção, a exemplo do que foi feito nos últimos três anos no Estado do Rio. O governador preferiu não criticar o avanço da violência no Estado de São Paulo, que desde o último domingo pareceu agravar-se depois do seqüestro e assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel (PT). "Prefiro não opinar sobre outros Estados, porque não devemos explorar esta situação".