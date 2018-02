Garotinho se filia ao PR e pode disputar governo do RJ Com a participação de uma grande claque que lotou o salão do Hotel Guanabara, com capacidade para duas mil pessoas, o ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho ingressou hoje no Partido da República (PR). O PR vai permitir ao ex-governador disputar novamente o governo do Estado, pois Garotinho não tinha mais espaço no PMDB de Sérgio Cabral.