Garotinho recorre ao TSE para garantir candidatura no RJ Os advogados de defesa do ex-governador Anthony Garotinho (PR) embarcaram hoje de manhã para Brasília, para tentar agilizar a análise de seu pedido de liminar contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) que o tornou inelegível por três anos.