Garotinho quer ver inquérito sobre votação de royalties O líder do PR na Câmara, deputado Anthony Garotinho (RJ), encaminhou, na manhã desta terça-feira, 17, um pedido de acesso ao inquérito da Polícia Legislativa sobre a fraude no processo de votação ocorrida na sessão que apreciou o projeto de redistribuição dos royalties do petróleo. No episódio, ficou constatada a falsificação da assinatura do deputado Zoinho (PR-RJ), que não estava presente na sessão.