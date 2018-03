Garotinho publica fotos de Cabral e Cavendish em Paris

Em uma das fotos, o dono da Delta aparece abraçado ao secretário de Estado da Casa Civil, Régis Fichtner. Braço direito de Cabral, o secretário foi destacado para realizar uma auditoria nos contratos da empreiteira com a administração estadual depois que a Operação Monte Carlo da Polícia Federal revelou a ligação da empresa com esquemas de desvios e fraudes liderados pelo contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira.

Outras duas imagens mostram Cavendish e os secretários de Governo, Wilson Carlos Carvalho, e de Saúde, Sérgio Côrtes, em momentos de irreverência, com guardanapos de pano amarrados em suas cabeças. Cabral, Cavendish e Côrtes já haviam viajado ao exterior pelo menos uma outra vez. O trio, acompanhado de suas respectivas famílias, passou uma semana em Nassau, capital das Bahamas, no Caribe.

A amizade de Cabral com o dono da Delta tornou-se pública em junho do ano passado, durante outra viagem. O governador viajou para um luxuoso resort na Bahia para comemorar o aniversário de Cavendish. O encontro acabou em tragédia, quando caiu um helicóptero em que viajavam a mulher e o enteado do empresário e a namorada de um dos filhos do governador. Todos morreram.

Ainda aparecem nas fotos confraternizando com o dono da Delta o secretário de Transportes, Julio Lopes, o ex-titular da pasta da Fazenda, Joaquim Levy, e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-RJ) Aloysio Neves.

Garotinho, principal adversário político de Cabral atualmente, promete divulgar outras imagens constrangedoras do governador e Cavendish em Paris.

Procurada, a assessoria de imprensa do governo do Estado do Rio de Janeiro não havia se manifestado até o fechamento desta edição.