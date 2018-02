Garotinho pedirá anulação da votação dos royalties Diante da evidência de que houve fraude na assinatura do deputado Zoinho (PR-RJ), o líder do PR na Câmara, Anthony Garotinho (RJ), anunciou na tarde desta sexta-feira, 13, que vai pedir ao presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), a anulação da votação que derrubou vetos da presidente Dilma Rousseff relativos aos royalties do petróleo. Garotinho também solicitará na Polícia Legislativa que a investigação continue até que seja descoberto o autor da falsificação.