Garotinho passa por cirurgia cardíaca para colocação de stent

RIO - O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho foi submetido a uma angioplastia para colocação de stent, na manhã deste domingo, 20, no Hospital Quinta D'Or, na zona norte do Rio de Janeiro. O cateterismo realizado identificou obstrução da artéria coronária direita. Boletim médico divulgado pelo hospital informa que o estado do ex-governador é estável.

"De acordo com o médico Marcial Raul Navarrete Uribe, 'houve risco potencial ao paciente de infarto agudo do miocárdio, quando submetido à situação de stress, como ocorreu com sua remoção intempestiva, inadequada e desnecessária'", diz a nota divulgada pela assessoria de imprensa do advogado Fernando Fernandes, que defende Garotinho.