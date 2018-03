Garotinho passa mal e vai passar a noite no hospital

RIO - O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho (PR), preso pela Polícia Federal (PF) por volta das 10h30 desta quarta-feira, 16, passou mal nesta tarde, enquanto estava na sede da PF no centro do Rio de Janeiro. Acometido por uma crise de hipertensão, ele foi no fim da tarde para o Hospital Municipal Souza Aguiar, na mesma região. Depois de receber alta, A PF planeja levar o político ao presídio José Frederico Marques, no Complexo de Bangu, na zona oeste, segundo seu advogado, Fernando Fernandes. A defesa reclama da iniciativa da PF: "Meu cliente está com angina (sintoma de problema cardíaco) e não recebeu alta médica, mas os policiais dizem que é só desidratação e querem tirá-lo do hospital. É a primeira vez que policiais sabem mais de medicina do que médicos. Nem na guerra do Iraque aconteceu isso", afirmou.

A reportagem tentou ouvir a Polícia Federal sobre o episódio, na noite desta quarta-feira, sem sucesso.

Segundo a informação inicial, se não fosse o problema de saúde, Garotinho seria transferido no início da noite para Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, onde é investigado pelo suposto uso do programa social Cheque Cidadão para a compra de votos na eleição municipal deste ano.

Pedido negado

O habeas corpus impetrado nesta quarta pela defesa de Garotinho perante o Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) foi negado pelo desembargador eleitoral Marco Couto. Segundo o magistrado, "verifica-se que os motivos que levaram o juízo impetrado a decretar a medida (prisão) são relevantes" e "não se vislumbra ilegalidade manifesta na decisão". A defesa de Garotinho já recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O secretário de governo de Campos dos Goytacazes e ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho (PR) foi preso preventivamente nesta quarta-feira pela Polícia Federal por ordem da Justiça Eleitoral. Ele é investigado por participar de suposto esquema de compra de votos mediante concessão indevida de benefícios do programa social Cheque Cidadão, mantido pela Prefeitura de Campos.