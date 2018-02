Garotinho nega ter recusado encontro com Dilma

"Não houve de maneira nenhuma essa história de ser procurado pelo pessoal da Dilma e ter me recusado a encontrar com ela. Primeiro não faria essa descortesia. Além do mais, não sou como (o governador Sérgio) Cabral, que `chantageou'' Dilma, no carnaval, cobrando que ela suba apenas no seu palanque. Pra mim, se os partidos se acertarem (PR e PT), Dilma pode subir em dois palanques", escreveu Garotinho em seu blog. "Como vou marcar um evento público sem definição da questão principal que é saber se vamos estar juntos no mesmo palanque? Nem teria lógica", acrescentou.

O ex-governador fez os comentários para desmentir declaração sua publicada em um site de notícias de que teria recusado o convite da campanha petista. "Quero deixar claro que, ao contrário do que diz a matéria, em momento algum me recusei a encontrar com a ex-ministra Dilma Rousseff", escreveu. "A repórter me telefonou perguntando se eu tinha alguma agenda com a ex-ministra. O que eu disse foi que não. E acrescentei que nem faria sentido marcar algum evento com a pré-candidata, se o PR e o PT ainda não resolveram a questão do palanque duplo, aqui no Rio, como em outros estados."

No fim do comentário, publicado às 12h55, cujo título é "Uma notícia mal dada que rende uma grande intriga", Garotinho escreveu que, apesar da interpretação "completamente equivocada" de sua declaração, "a reportagem é ótima para os fomentadores de intrigas, isso não resta nenhuma dúvida".