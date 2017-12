Garotinho já está no quarto dia de greve de fome O ex-governador do Rio, Anthony Garotinho, permanece na sede regional do PMDB, no centro do Rio onde faz uma greve de fome desde o final da tarde de domingo. Garotinho acordou por volta das 8h30. Ele teve a companhia da mulher, a governadora Rosinha Matheus, por quase toda a noite. Ela saiu às 5h da manhã. O médico particular do ex-governador também esteve com ele mas não divulgou informações. Sozinho na sala, cuja porta de vidro o separa dos jornalistas, ele passou alguns minutos falando no celular e, logo depois, apagou a luz e repousou novamente.