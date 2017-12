Garotinho já emagreceu 1,3 quilo A assessoria do ex-governador do Rio, Anthony Garotinho, divulgou no início da tarde um boletim médico sobre o estado de saúde dele. Em greve de fome desde o fim da tarde de domingo na sede do PMDB do Rio, Garotinho apresenta quadro clínico estável, com funções cardiovasculares sem alterações significativas, informou o médico particular do ex-governador, Adbu Neme. Segundo o boletim, Garotinho perdeu até agora 1,3 quilo dos 89,9 que pesava anteontem. Um dos pré-candidatos à Presidência, Garotinho foi examinado de manhã pelo médico e tomou um comprimido. O medicamento não foi identificado no boletim. No final da manhã, sindicalistas representantes de agentes penitenciários iniciaram protestos na porta do prédio onde fica a sede regional do PMDB, no Centro do Rio, ironizando o jejum de Garotinho. Eles levaram uma faixa acusando Garotinho e a mulher, a governadora Rosinha Matheus, de mentir e trouxeram quentinhas com arroz e lingüiça calabresa para oferecer a Garotinho. Os servidores sustentam que a contratação de ONGs suspeitas para a terceirização de pessoal é generalizada no governo do Estado e acreditam que o ex-governador quer tirar o foco das denúncias que cercam a ele e sua mulher.