Garotinho ganha na Justiça mas desiste de candidatura no Rio

Fora da disputa. Garotinho reclamou do pouco tempo de TV

Depois de passar semanas travando batalhas judiciais para viabilizar sua candidatura ao governo do Rio, o ex-governador Anthony Garotinho (PR) surpreendeu os militantes de seu partido ao anunciar, em convenção realizada ao longo do dia de ontem, que não pretende mais disputar o Palácio Guanabara.

Sua explicação foi que não vai dispor de tempo de televisão suficiente para disputar em condições de igualdade contra seu principal adversário, o governador Sérgio Cabral (PMDB), que busca a reeleição. Assim, Garotinho anunciou à plateia que vai tentar uma vaga na Câmara dos Deputados.

Com isso, o ex-governador vira puxador de votos para a legenda numa eleição considerada certa. Com as pesquisas ao governo apontando que ele teria entre 15% e 20% das intenções de voto, Garotinho provavelmente será o deputado federal mais votado do Rio e deverá carregar outros candidatos do PR. "Não temos tempo de televisão, pois não elegemos muitos deputados federais. Vamos eleger agora, para lançar mais candidatos às prefeituras em 2012 e ter mais independência", discursou Garotinho.

Sem Plano B. O nome do partido ao governo do Rio será Fernando Peregrino, engenheiro, ex-secretário estadual de Ciência e Tecnologia e presidente do Instituto Republicano (IR). Completam sua chapa, para o Senado, o cantor de pagode Waguinho e o ex-deputado estadual Carlos Dias, ambos do PT do B.

Aliado fiel do ex-governador, Peregrino havia dito, terça-feira, que não havia nenhuma possibilidade de se outro nome no Rio que não fosse o de Garotinho. "Não temos plano B", garantia.

A decisão de Garotinho foi anunciada horas após ele obter importante vitória na Justiça. Depois de ser condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ), em maio, por abuso de poder econômico na eleição municipal de 2008 e ficar inelegível até 2011, o ex-governador conseguiu obter, na terça, uma liminar do Tribunal Superior Eleitoral que suspendia provisoriamente sua condenação e possibilitava sua candidatura.