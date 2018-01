Garotinho faz publicidade eleitoral gratuita na Record Publicidade eleitoral gratuita. Assim pode ser definida a participação do governador do Rio, Anthony Garotinho (PSB), nas gravações do "Programa Raul Gil", da Rede Record de Televisão, gravadas nesta segunda-feira. Além de ser muito elogiado e receber apoio explícito do apresentador, Garotinho pôde ver, no vídeo, cenas com realizações do governo dele. "Qual candidato que não gostaria de receber declaração de voto de um dos homens mais populares do País?", comemorou, após as gravações. O programa vai ao ar no no próximo sábado. A Rede Record de Televisão, que só nesta segunda-feira levaria Garotinho três vezes ao ar - no "Note e Anote", "Cidade Alerta" e "Amaury Jr". - reservou um bloco inteiro do "Programa Raul Gil" para Garotinho. A emissora é comandada pelo bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd). O governador fluminense é evangélico. Cenas de casas populares construídas no Rio foram exibidas. Em seguida, o apresentador criticou a atuação do governo paulista na área da segurança. Garotinho, embalado, recitou uma lista de realizações. Com a primeira-dama, Rosinha Matheus, sorria a cada elogio. "Espero que Rosinha seja nossa primeira-dama", dizia Gil. Durante a gravação, Garotinho cantou "Eu Sei que Vou Te Amar", de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. No meio da gravação, ao ser posto, ao vivo, no telejornal "Cidade Alerta", Gil adiantou: "No sábado, vamos mostrar um trabalho maravilhoso que eu espero que ele (Garotinho) faça no Brasil." Nas despedidas, mais uma declaração de voto: "Quero agradecer a presença do futuro presidente da República; se Deus quiser, e Deus quer, eu torço por isso." Garotinho negou que esteja usando a emissora como palanque. "Já participei de outros programas, em outras emissoras. Um homem público tem de dar à população a exata dimensão do que está fazendo", justificou. Procurada pela reportagem, a direção da Rede Record informou que não se pronunciaria nesta segunda.