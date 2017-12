Garotinho faz greve de fome por "igualdade de tratamento" O ex-governador do Rio e pré-candidato à presidência pelo PMDB, Anthony Garotinho, anunciou, na tarde deste domingo, que entrou em greve de fome. Em entrevista coletiva, Garotinho afirmou que a decisão foi um "último recurso em defesa da verdade" e que só terminará o "sacrifício" quando for "instituída uma supervisão internacional no processo eleitoral brasileiro, assegurando a igualdade de tratamento a todos candidatos". Outra condição para o fim da greve é uma mudança da atitude da mídia. "Que os veículos de comunicação que nos caluniam cedam o mesmo espaço para que a população brasileira possa conhecer a verdade dos fatos." Os caluniadores seriam a "grande mídia, liderada pelas Organizações Globo e pela revista Veja - com o indisfarçável patrocínio do governo Lula". A greve é uma resposta às denuncias envolvendo seu nome e de sua mulher em supostas irregularidades ligadas à sua pré-campanha e à administração estadual. O "sacrifício" de Garotinho começou na noite deste domingo e seguirá por tempo indeterminado em uma sala na sede do PMDB, no centro do Rio. Ele terá acompanhamento médico.