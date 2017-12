Garotinho estréia blog no estilo ´metralhadora giratória´ Sem mandato, o ex-governador do Rio e presidente regional do PMDB, Anthony Garotinho, caiu na blogosfera. Desde a noite do último domingo, 18, seguindo uma trilha já explorada pelo prefeito César Maia (PFL) e pelo deputado cassado José Dirceu (PT), Garotinho usa o ciberespaço para divulgar suas idéias. No caso do ex-governador isso significa exaltar os próprios feitos e acionar uma metralhadora giratória que, em menos de 48 horas e oito notas publicadas, atirou contra o governador Sérgio Cabral Filho, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, as Organizações Globo, o sistema financeiro e o prefeito de Nova Iguaçu, Lindberg Farias (PT). O alvo principal, a julgar pela amostragem inicial, é mesmo Cabral Filho, seu correligionário e ex-aliado. O governador é atacado em quatro das oito notas, ainda que na última seu nome não seja citado. O endereço do blog é www.blogdogarotinho.com.br. Na nota Reunião de avaliação, em tom de piada, Garotinho menciona uma suposta reunião de Cabral Filho com o secretariado. O encontro teria sido encerrado, abruptamente, depois da constatação de que as principais realizações em dois meses de governo são inaugurações de obras iniciadas por Rosinha Garotinho (PMDB), o encerramento de programas assistenciais e a transferência para a prefeitura da capital de atribuições até então estaduais. Em Censura na segurança, Garotinho acusa a atual gestão de interromper a divulgação dos índices de criminalidade do Estado. "Não há qualquer explicação a respeito do sigilo em torno dos dados de janeiro e fevereiro deste ano, que já deveriam ter sido divulgados", afirma. A primeira nota do blog, publicada no domingo, comenta uma foto de Cabral Filho ao lado de Ricardo Teixeira: "Ao olhar a foto é difícil saber quem está enganando quem. De uma coisa tenho certeza: querem enganar o torcedor."