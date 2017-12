Garotinho está tomando soro caseiro Até agora o pré-candidato do PMDB à Presidência Anthony Garotinho já perdeu 3,9 quilos com a sua greve de fome. No quinto dia, o boletim médico já aponta algumas alterações metabólicas importantes. Garotinho está com desidratação em grau moderado; baixos níveis de potássio, magnésio e cálcio; e aumento do ácido úrico, o que acarreta alterações dos batimentos, pressão e freqüência cardíaca. De acordo com o médico Abdu Neme, essas alterações vem acompanhadas de mal estar, fraqueza e tontura, especialmente ao se levantar. Desde esta quinta-feira a equipe médica determinou a Garotinho que ingerisse soro caseiro para se reidratar. No início ele relutou, mas diante da ameaça de internação hospitalar para reposição de sais minerais ele decidiu acatar a decisão médica. O ex-governador passou boa parte da tarde descansando com a luz apagada na companhia da filha Clarissa.