Garotinho encosta em Roseana em pesquisa do Ibope O governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, pré-candidato do PSB à presidência da República, subiu três pontos na última pesquisa do Ibope e já disputa o segundo lugar na preferência do eleitorado com a governadora do Maranhão e pré-candidata do PFL, Roseana Sarney. Segundo a pesquisa, encomendada pela revista Veja, realizada entre os dias 17 e 21 de janeiro, Garotinho tinha 12% das intenções e tem agora 15%. Roseana subiu um ponto percentual e passou para 18%. O pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, perdeu dois pontos percentuais e tem 28%. Na pesquisa, o pré-candidato do PSDB, o ministro da Saúde, José Serra, continua com 7% das intenções, mesmo percentual do candidato do PPS, Ciro Gomes, que também ficou estagnado. O governador de Minas Gerais, Itamar Franco (PMDB), caiu de 7% para 5% na pesquisa do Ibope. Na simulação do segundo turno, Lula perderia apenas para Roseana. O provável candidato do PT teria 39%, contra 46% da governadora do Maranhão. Se disputasse o segundo turno com Garotinho, Lula teria 40% contra 39% do governador carioca. No caso de enfrentar o ministro da Saúde, Lula venceria com 47%, contra 35% de Serra. Segundo a pesquisa, Lula também venceria Ciro Gomes no segundo turno: 46% a 35%. A revista não informa a margem de erro da enquete.