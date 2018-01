Garotinho é acusado de campanha antecipada A Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) no Rio de Janeiro propôs ação contra o deputado federal Anthony Garotinho (PR-RJ) e a empresa Palavra de Paz Produções por propaganda eleitoral fora de época. Segundo a denúncia, o político e a empresa vêm distribuindo kits com livro de mensagens, camisa, carteirinha com foto de Garotinho e uma carta de boas-vindas assinada pelo deputado.