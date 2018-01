Garotinho diz que Serra tem discurso de oposição O pré-candidato do PSB à presidência e governador do Rio de janeiro, Anthony Garotinho, ironizou nesta sexta-feira o lançamento da candidatura a presidente pelo PSDB do ministro da Saúde, José Serra (PSDB). ?A candidatura Serra começou mal. Ele está fazendo um discurso de oposição ao governo. Fica chato para o Fernando Henrique, porque fica parecendo que o candidato dele está com vergonha de assumir que é candidato do governo?, disse. ?Ele tem de fazer um discurso de acordo com o governo. Não pode agora querer negar que é um candidato que vai dar continuidade á obra do Fernando Henrique?, comentou nesta sexta o governador, antes do jantar que teve com a deputada Luiza Erundina (PSB-SP), que se lançou candidata ao governo paulista.