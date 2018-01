Garotinho diz que segurança ganhará peso na eleição O governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (PSB), afirmou que acredita que, após a morte do prefeito de Santo André (SP), o petista Celso Daniel, o tema da segurança será um dos pontos relevantes de discussão na campanha eleitoral deste ano. Ele não comentou a política de segurança do governo do São Paulo, mas lembrou que o Rio investiu R$ 400 milhões nos últimos três anos na área, que trouxeram bons resultados. Garotinho deu como exemplo os números de seqüestros no Rio. No ano passado, todos os oito seqüestros no Estado foram solucionados, sem que as famílias precisassem pagar o resgate. O governador fez críticas veladas ao governo de São Paulo, lembrando que o número de todos os seqüestros no Rio do ano passado é menor do que os já registrados em São Paulo este ano. O governador frisou que a melhora do quadro de segurança no Rio foi obtida por meio de investimentos na montagem de núcleos de inteligência de investigação, pois, segundo ele, só assim o crime organizado pode ser combatido. Além disso, disse Garotinho, foi criada também uma política de prevenção, com programas de renda mínima e combate de venda de drogas nas escolas. A recuperação da polícia também foi citada como ponto relevante. O governador lembrou que os salários foram elevados e o efetivo também, que subiu de 28 mil para 41 mil policiais. Sobre o assassinato do prefeito de Santo André, Garotinho avaliou que, se a intenção fosse apenas matar o prefeito, ele teria sido morto imediatamente no local. Mas não quis comentar a motivação do crime.