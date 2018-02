Garotinho diz que levará Dilma a restaurante popular

O ex-governador levará a presidente na sexta-feira, 15, para almoçar em um restaurante popular, em Bangu (zona oeste). Os restaurantes populares, com almoço a R$ 1, foram criados na gestão de Garotinho e são uma das principais bandeiras da campanha do candidato do PR, que acusa o ex-governador Sérgio Cabral (PMDB) de não ter dado continuidade ao programa.

Garotinho promete 40 novos restaurantes populares no Estado. O ex-governador será o segundo aliado a fazer campanha com Dilma no Rio. O primeiro foi o governador Luiz Fernando Pezão (PMDB), que tenta a reeleição e organizou um almoço da presidente com prefeitos na Baixada Fluminense, no dia 24 de julho. Dilma tem apoio ainda dos candidatos a governador Lindbergh Farias (PT) e Marcelo Crivella (PRB).