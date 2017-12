Garotinho diz que Itamar disputará Senado por MG O ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (PMDB), desmentiu o lançamento da candidatura do ex-presidente da República, Itamar Franco, pela legenda para concorrer ao pleito de 2006. "A informação que eu tenho é a de que ele é candidato ao Senado por Minas Gerais. A informação me foi transmitida pelo seu auxiliar direto e ex-chefe da Casa Civil Henrique Hargreaves", comentou. Durante o evento que participa em São Paulo, o líder da bancada peemedebista mineira, Adalclever Lopes, apresentou uma carta dos deputados estaduais mineiros, confirmando o apoio do diretório daquele Estado à candidatura de Garotinho.