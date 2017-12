Garotinho diz que é impossível Lula não saber de "quadrilha" Ao deixar Brasília, de onde embarcou para Juiz de Fora (MG), onde tem um encontro com o ex-presidente Itamar Franco, o pré-candidato do PMDB à Presidência da República, Anthony Garotinho, disse que é impossível que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não soubesse do esquema de corrupção patrocinado por tantas pessoas ligadas a ele. Garotinho referiu-se à denúncia feita ontem pelo procurador-geral da República, Antonio Fernando de Souza, sobre a existência de uma "quadrilha" que atuava dentro do PT e do governo. Anthony Garotinho considera "muito importante" a denúncia do procurador e fez questão de afirmar que a expressão "quadrilha" foi usada pelo próprio procurador. Para Garotinho é preciso que o povo brasileiro saiba que foi o procurador da República quem afirmou que a direção do PT e o capitão do time, escalado por Lula (José Dirceu) fazem parte de uma quadrilha. Na opinião de Garotinho, a possibilidade de abertura de processo de impeachment contra Lula, é uma decisão da bancada do PMDB. Ele preferiu não opinar. Mas disse em seguida que "o mesmo povo que votou em Lula no governo vai tirá-lo, nas urnas. Para Garotinho, as pesquisas qualitativas já mostram que o voto em Lula é muito frágil e que a população não está gostando de ele dizer que não sabia de nada. "Sou determinado" Anthony Garotinho disse ainda que não há nenhuma possibilidade de desistir da candidatura. Ele vai dizer ao ex-presidente Itamar Franco, no encontro de hoje à tarde, em Juiz de Fora, que lhe tem o maior apreço e respeito, mas que irá à convenção partidária apresentar sua candidatura, seja em uma disputa com Itamar ou não. "Que ele saiba que terá de me enfrentar. Sou determinado. Vou disputar a convenção", declarou Garotinho, ao contabilizar a declaração de apoio do PMDB de seis Estados, nos últimos dois dias: Acre, Sergipe, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Garotinho explicou que suas conversas com o candidato tucano à Presidência da República, Geraldo Alckmin, foram para tratar de segundo turno e não de uma eventual composição em que ele ficaria com o posto de vice na chapa tucana. Ao ser informado de que o presidente nacional do PSDB, senador Tarso Jereissati, afirmara ontem sua descrença na candidatura peemedebista, Garotinho foi irônico. "Acho interessante o grau de conhecimento do Tasso sobre as questões internas do PMDB. Ele deve entender de PSDB. De PMDB entendemos nós".