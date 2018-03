Garotinho diz que Dilma vai apoiar sua campanha no Rio

Em conversa telefônica na semana passada, a ex-ministra, segundo Garotinho, colocou-se à disposição para gravar mensagens de apoio e cumprir agenda de atividades conjuntas no Estado. Na próxima semana, Dilma estará no Rio duas vezes, mas não há previsão de encontro com o ex-governador.

"Dilma telefonou me convidando para ir a Brasília, no sábado passado, onde receberia apoio dos evangélicos", disse Garotinho, que também é evangélico. "Eu respondi: `Ministra, no sábado já tenho agenda marcada'', e a convidei para o comício do Fernando Peregrino (candidato a governador do PR, apoiado por Garotinho), em 5 de agosto", falou. Dilma teria dito para Garotinho que não poderia ir ao evento porque vai participar de um debate na televisão, e propôs um encontro para a gravação de apoio no programa eleitoral, segundo Garotinho.

TSE

Ainda comemorando a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que ratificou por liminar sua candidatura a deputado, Garotinho descartou a possibilidade de trocar de posição com Peregrino e assumir a candidatura ao governo. "É boato", disse. Ele afirmou que desistiu de concorrer ao Palácio Guanabara porque as instituições políticas, no Rio, "perderam a neutralidade".

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Garotinho teve a inelegibilidade decretada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) por suposto abuso de poder em 2008, quando, como radialista, entrevistou sua mulher, Rosinha Garotinho, pré-candidata à prefeitura de Campos dos Goytacazes.