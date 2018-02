Garotinho diz não ter desistido de ser presidente

Garotinho deixou o PMDB e se filiará ao PR no próximo dia 22. Segundo ele, com o aval de Lula. ?Recebi uma mensagem de que o presidente não se sentiria incomodado com a minha presença no PR e que teria até vontade de, mais à frente, ter um encontro comigo. Afinal, uma pessoa que o apoiou três vezes não teria motivo para divergências?, relata o ex-governador.

Ao receber Garotinho no PR, os dirigentes avisaram que não há espaço para uma aventura à Presidência como tentou em 2006 pelo PMDB. O ex-governador do Rio diz não ter desistido de ser presidente. "Tenho 49 anos, sou muito novo. Sempre é tempo de recomeçar. Não desisti do sonho de ser presidente, mas meu projeto passa pelo Rio. Tenho que reconstruir o trabalho destruído pelo atual governador."

O PR deve engrossar a aliança de Dilma. ?Uma coisa é a Dilma. Terei toda a facilidade, se for candidato a governador, de dar meu palanque a ela. Sendo outro candidato do PT, temos que conversar?, disse Garotinho. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.