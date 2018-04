Garotinho diz em blog que julgamento do TRE foi político Após a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), que hoje pela manhã manteve a sua inelegibilidade por três anos, o ex-governador Anthony Garotinho (PR) disse em seu blog que este foi um julgamento político "para atender interesses eleitorais" e que aposta no "julgamento independente" do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).