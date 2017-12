Garotinho demonstra cansaço e prostração No quarto dia da greve de fome, o pré-candidato do PMDB a presidência, Anthony Garotinho, começa a demonstrar cansaço e prostração. No início da tarde, deitado no sofá, seu corpo tremeu. Ele se sentou, colocou a mão no peito, foi ao banheiro e, na volta, foi realizado um eletrocardiograma de rotina. Os deputados estaduais da base governista continuam reunidos no diretório regional do PMDB a portas fechadas, na sala ao lado de onde se encontra Garotinho. O boletim médico número quatro, sobre o estado de saúde do pré-candidato, constata que ele, até agora, já perdeu 2,6 quilos e está com desidratação de grau leve. "Há cansaço aos médios esforços e prostração. Estão ocorrendo alteração dos níveis de pressão arterial e nos batimentos cardíacos (arritmia cardíaca). Foram realizados exames laboratoriais pela manhã que apresentaram oscilações eletrolíticas." Segundo o boletim, o pré-candidato, no entanto, continua lúcido e orientado e com as funções cardiovasculares significativas.