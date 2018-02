Garotinho deixa PMDB pelo PR e promete apoiar Dilma Com muitas críticas ao governador peemedebista do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, o ex-governador Anthony Garotinho formalizou hoje sua saída do PMDB. No próximo dia 22, Garotinho vai se filiar ao PR, partido que também integra a base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-governador prometeu apoio à candidatura da ministra Dilma Rousseff à sucessão presidencial, pelo PT, embora tenha afirmado que não dividirá o mesmo palanque que Cabral no Rio de Janeiro."Dilma é minha amiga, foi militante do PDT comigo", disse o ex-governador. "Acho muito difícil subir com ele (Sérgio Cabral) no palanque, talvez seja melhor termos dois palanques", completou.