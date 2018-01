Garotinho culpa Serra por epidemia de dengue O governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, responsabilizou hoje o ministro da Saúde e candidato do PSDB à sucessão, José Serra, pela epidemia de dengue no Estado. Segundo o governador, o Ministério da Saúde demitiu os chamados "mata-mosquitos" no ano passado e agora está tentando contratar agentes de saúde, quando o mais prático seria recontratar os profissionais dispensados. Questionado se não estaria transformando a questão da dengue em briga política, Garotinho respondeu que "ninguém vai brigar por mosquito". Fazendo uma crítica indireta ao novo plano de segurança do governo federal, ele disse ainda que "não se combate violência com pacote" e acrescentou que é preciso ter um plano permanente de ação. Perguntado se a violência no País enfraqueceria a campanha do candidato do PSDB, Garotinho retrucou: "Mais? Já está tão fraquinha", ironizou.