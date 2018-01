Garotinho culpa Serra e Maia pela dengue O governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho (PSB) voltou a responsabilizar nesta sexta-feira, em São Paulo, a Prefeitura do Rio de Janeiro pela epidemia de dengue que atingiu 916 casos e já provocou a morte de uma pessoa. "Se o governo municipal pedir, o Estado está pronto para ajudar", disse ele. Garotinho atribuiu, ainda, responsabilidade pela epidemia ao ministro da Saúde e candidato tucano à presidência da República, José Serra. De acordo com o governador, "foi o ministro quem extinguiu as brigadas de pulverização", que mantinham 19 mil agentes trabalhando no combate à dengue no país.