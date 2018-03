Garotinho continua internado no Rio após prisão

RIO - O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho (PR) continua internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Ele está no local desde a noite de quarta-feira, 16, quando teve uma crise de hipertensão depois de ser preso pela Polícia Federal.

Segundo o seu advogado, Fernando Fernandes, a indicação médica é para que o ex-governador passe por um procedimento de cateterismo. A Polícia Federal pretendia levar hoje o ex-governador para o presídio José Frederico Marques, no Complexo de Bangu, na zona oeste.