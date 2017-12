Garotinho comemora obtenção de liminar e toma água-de-coco O ex-governador do Rio, Anthony Garotinho, continua internado no Hospital Quinta D´Or, na zona norte da cidade. Ele permanece em greve de fome. No entanto, recebe soro glicosado intravenal na mão esquerda. Garotinho admitiu ter bebido meio copo de água-de-coco. O objetivo de seu médico particular, Abdu Neme, é suprir a carência de sais minerais. O ex-governador comemorou a obtenção de liminar na Justiça do Rio que obriga a revista "Veja" a lhe dar direito de resposta no mesmo número de páginas da reportagem sobre ele publicada há duas semanas. Ele disse esperar o resultado de outra ação, esta contra as Organizações Globo, para encerrar seu protesto. A expectativa é de que a decisão saia a qualquer momento. Garotinho está num quarto do 5º andar do hospital na companhia da mulher, a governadora Rosinha Matheus, e do médico.