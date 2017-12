Garotinho cobra investigação sobre a arrecadação do PT O pré-candidato do PMDB à Presidência da República Anthony Garotinho disse à Agência Estado que as declarações do ex-secretário-geral do PT, Sílvio Pereira, ao jornal O Globo "mostram o quanto os trabalhos da CPI e da Polícia Federal são superficiais e não mergulharam na questão central do problema: a arrecadação do PT". Para o ex-governador do Rio de Janeiro, é necessário aprofundar as investigações sobre a forma de arrecadação do partido, principalmente por Pereira ter dito que "atrás do Marcos Valério deve haver cem Marcos Valérios". Para Garotinho, "ele (Sílvio Pereira) sabe muito mais". O político fluminense, que continua em greve de fome na sede do PMDB no Rio, disse não ter provas para falar de outros partidos, "mas não tenho dúvidas de que se Marcos Valério contasse tudo, derrubaria a República".