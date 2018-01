Garotinho busca apoio em MG e tenta coligação com PL O governador do Rio, Anthony Garotinho, disse hoje que pretende manter negociações com o PL, de forma a tentar uma coligação partidária para as eleições presidenciais. O governador fluminense tem um encontro com o senador José Alencar (PL-MG) que, segundo ele, não assumiu no entanto nenhum compromisso, afirmando apenas que fará o que o partido determinar. Hoje, na capital mineira, Garotinho se reuniu com líderes empresariais vinculados à Federação das Indústrias do Estado (Fiemg) e encontrou-se também com o presidente regional do PSB, deputado João Leite. De acordo com o governador, Leite deverá ser o candidato do partido ao governo mineiro. Conforme informou Garotinho, seu partido, o PSB, deverá ter candidaturas próprias também em São Paulo e no Rio. O governador negou que a primeira-dama do Rio, Rosinha Matheus, sua mulher, venha a assumir a candidatura ao governo fluminense. "É improvável uma candidatura dela, já que ela teve outras oportunidades de assumir cargos políticos e recusou. Mas o que ela decidir eu apóio", disse. Governo não tem plano de segurança nacional Sobre o assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, do PT, o governador do Rio, Anthony Garotinho, evitou tecer comentários sobre a situação da segurança pública no Estado de São Paulo. Mas afirmou que o Governo Fernando Henrique Cardoso não tem um plano nacional de segurança, mas, sim, um programa de distribuição de verbas. "É cedo para opinar sobre esse crime e não acredito que devamos explorar essa situação." Durante a entrevista, o governador relatou uma série de índices relacionados à segurança pública que obtiveram melhora durante seus três anos à frente do governo do Estado. Garotinho terá encontros hoje com diversos empresários mineiros, quando relatará pontos dos seus projetos econômicos do programa de governo que apresentará na campanha presidencial. Ele informou não ter nenhum encontro agendado com o governador de Minas, Itamar Franco, mas que Itamar teria sinalizado com a possibilidade de uma reunião em breve.