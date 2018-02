Garotinho abre sigilo bancário e fiscal

Caiado, por sua vez, alegou que é um homem de atitudes intempestivas e que ontem teria ficado indignado com as insinuações de Garotinho. Na ocasião, Garotinho sugeriu que a bancada do DEM estaria votando de acordo com interesses de lobistas. "Se me excedi em alguma palavra, foi por indignação, pela maneira como atingiu todo o meu partido", respondeu Caiado, dizendo que não guardaria ressentimentos. O deputado do DEM, no entanto, afirmou que a retratação viria se Garotinho também se retratasse.