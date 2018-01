Garibaldi se reúne pela 1ª vez com Lula após devolver MP O presidente do Senado, Garibaldi Alves (PMDB-RN), se encontrou hoje e conversou pessoalmente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela primeira vez após ter devolvido a medida provisória (MP) que anistia entidades filantrópicas, há cinco dias. Garibaldi afirmou que os dois não falaram sobre a MP 446. "Falamos de tudo menos de medida provisória. Foi um encontro cordial. Não falamos nem de política", disse Garibaldi, depois da solenidade de abertura da I Conferência Nacional da Aprendizagem Profissional, em Brasília. "Se ele (Lula) ficar chateado assim está bom demais", completou o presidente do Senado. O presidente Lula teria ficado aborrecido com Garibaldi, que não o avisou sobre a devolução da MP 446, apesar de terem se encontrado em um almoço no Itamaraty. Amanhã, o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), se reunirá com os líderes partidários para apresentar proposta alternativa à devolução da MP.